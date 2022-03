Scambio tra Inter e Napoli: ‘provocazione’ choc di De Laurentiis

Il Napoli continua a lavorare in vista della prossima stagione: l’Inter prova l’assalto all’azzurro, arriva la risposta

Dopo l’addio di Lorenzo Insigne, il Napoli potrebbe perdere nuovi pezzi pregiati nella sessione estiva di calciomercato.

Con il ritorno in campo di Victor Osimhen, Luciano Spalletti sta impiegando col contagocce l’attaccante belga, Dries Mertens, con il contratto in scadenza in estate più l’opzione unilaterale per un altro anno.

E così sarebbe arrivata subito la risposta del presidente del club partenopeo, Aurelio De Laurentiis, che potrebbe chiedere in cambio il difensore olandese de Vrij, alle prese con un nuovo infortunio. Uno scambio alla pari per accontentare così tutte le parti coinvolte in vista della prossima stagione. Dries Mertens vorrebbe essere protagnista ancora in Serie A per raggiungere obiettivi importanti. Da tanti anni con la maglia del Napoli, per tutti è comunemente chiamato ‘Ciro’ proprio per il suo affiatamento con la piazza partenopea.

L’attaccante belga ha giurato amore e fedeltà ai colori azzurri, ma le dinamiche ora sembrano cambiate definitivamente con il possibile addio di Mertens.

Calciomercato Inter, Mertens idea per l’attacco di Inzaghi

L’Inter continua a pensare a profili interessanti in vista del futuro. Dries Mertens è stato già in passato nel mirino da parte del club nerazzurro, ma lo stesso attaccante del Napoli è apparso sempre restio a trasferirsi a Milano. Nella città partenopea si è ormai stabilito da anni entrando in sintonia con il popolo napoletano che lo stima per i suoi gol e per i suoi assist al bacio.