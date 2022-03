Genoa-Torino 1-0: Portanova riaccende le speranza del Grifone

Il Genoa batte il Torino nell’anticipo della trentesima giornata del campionato di Serie A

Un gol di Portanova permette al Genoa di battere il Torino e di conquistare tre punti importantissimi per la lotta salvezza: prova di grande carattere della squadra di Blessin a Marassi.

Al Genoa, spinto da un pubblico caldissimo, bastano quattordici minuti di gioco per trovare il gol del vantaggio. Lo trova Portanova che infila la sfera alle spalle di Berisha, intervenuto in maniera insicura sul cross insidioso si Frendrup. I padroni di casa devono però fare i conti con l’inferiorità numerica dopo 24’: espulso per somma di ammonizioni Ostigard, il quale ha pagato a caro prezzo un intervento dubbio su Izzo dopo essere stato già punito col giallo in avvio di gara.

Il Torino prova ad approfittare della superiorità numerica: al 35’ Belotti serve in rovesciata Vojvoda che colpisce di testa, dovendo però fare i conti con la traversa che gli nega la gioia del gol. Nella ripresa il Torino va a caccia del gol del pareggio, ma senza davvero mai impensierire la retroguardia ligure e Salvatore Sirigu. Tre punti importanti per il Genoa, che può tornare a sperare nell’impresa salvezza.

Genoa-Torino, tabellino e classifica

GENOA-TORINO 1-0

14’ Portanova

La classifica: Milan 63, Napoli 60, Inter 59, Juventus 56, Lazio 49, Roma 48, Atalanta 48, Fiorentina 46, Sassuolo 43, Verona 41, Torino 35, Bologna 33, Empoli 32, Udinese 30, Spezia 29, Sampdoria 26, Cagliari 25, Venezia 22, Genoa 22, Salernitana 16