È arrivato all’ultima spiaggia: un regalo per il Milan

Potrebbe arrivare dalla Spagna il rinforzo giusto per la trequarti del Milan, che ha registrato il calo enorme di Brahim Diaz e si guarda intorno

Il Milan è in piena corsa per lo scudetto contro Napoli ed Inter, e non ha alcuna intenzione di mollare il colpo proprio in questo momento. I rossoneri sono in testa e puntano a restarci fino alla fine con 9 gare ancora da disputare. Poi sarà tempo di tornare in sede di calciomercato, per valutare la situazione tra entrate ed uscite. In particolare il club meneghino, al di là delle questioni difensive, dovrà fare chiarezza sulla linea di trequarti, dove l’unica vera grande certezza è Rafael Leao a sinistra. A destra Messias e Saelemaekers si alternano senza continuità, mentre nel ruolo centrale Brahim Diaz ha vissuto un crollo importante.

Il fantasista spagnolo è lontano parente di quello che ha iniziato alla grande nel primo mese e mezzo di questa stagione, ed iniziano ad aleggiare dubbi su di lui. Servono 22 milioni di euro per esercitare l’opzione di acquisto mentre il Real Madrid ha un diritto di contro-riscatto fissato a 27 milioni.

Calciomercato Milan, idea Fekir per la trequarti: senza Champions può cambiare aria

Servirà una scossa importante per Brahim Diaz, mentre il Milan potrebbe guardarsi intorno a caccia di altri interpreti per potenziare il reparto. Occhi in Spagna, dove il Real Betis è in calo dopo la stupenda prima metà di stagione. In campionato un po’ di passi falsi insieme alle risalite di Atletico e Barça hanno portato i biancoverdi fuori dalle prime 4 e in Europa League ieri sono usciti con l’Eintracht Francoforte.

Una stagione da sogno rischia di diventare quindi un’annata normale, col desiderio Champions che potrebbe non essere quindi esaudito. Senza la massima competizione europea i big come Nabil Fekir potrebbero essere delusi ed invogliati ad andare via. Facendo leva sulla sua volontà di giocare la Champions potrebbe tornare in auge il Milan che sulla trequarti vista la flessione di Diaz ne avrebbe bisogno. Trequartista che può ricoprire più ruoli, dalla grande esperienza e con ottimo feeling anche con la porta (10 gol stagionali): il francese è stato già accostato in passato alla Serie A. Fekir ha un contratto lungo ma a quasi 29 anni può essere l’ultima grande chiamata della carriera ed ha una valutazione intorno ai 30 milioni di euro.