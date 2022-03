“Basta Rabiot”: c’è lo scambio alla pari con l’ex Inter

Rabiot dirà addio alla Juventus nel prossimo calciomercato estivo: rispunta lo scambio in Premier

Allegri soprattutto, ma anche alcuni giocatori sono nel mirino dei tifosi della Juventus dopo l’incredibile ma meritata sconfitta casalinga col Villarreal e la terza eliminazione in quattro anni agli ottavi di Champions. Tra di loro c’è ovviamente Adrien Rabiot, autore dell’ennesima prestazione deludente da quando indossa la maglia bianconera.

“Basta Rabiot” lo hanno detto a caldo e continuano a ripeterlo molto se non la totalità degli juventini. Dietro le quinte lo dice anche la stessa Juventus, che non a caso nel prossimo calciomercato estivo cercherà di liberarsene. Di lui e del suo ingaggio da circa 9-10 milioni di euro lordi, a fronte di un contratto in scadenza fra poco più di dodici mesi. Proprio lo stipendio rappresenta il grande ostacolo alla partenza del classe ’95. Dei tentativi verranno fatti specialmente in Premier League, lì dove possono senz’altro permettersi i costi che si porta dietro l’ex Paris Saint-Germain. Occhio in particolare al Manchester United, al quale Arrivabene e soci potrebbero proporre uno scambio alla pari con Alex Telles.

Calciomercato Juventus, Rabiot per Telles: l’ex Inter al posto di Alex Sandro

Il terzino brasiliano piace da tempo alla Juve, in più conosce la Serie A per averci giocato qualche stagione fa con la maglia dell’Inter. 29 anni compiuti lo scorso dicembre e in possesso di passaporto italiano, Telles risolverebbe i limiti della corsia mancina, andando a rimpiazzare il partente e connazionale Alex Sandro.