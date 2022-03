Svolta improvvisa: la Juventus ha già preso il sostituto di Dybala

La Juventus continua a lavorare in vista del futuro, soprattutto in caso di addio di Paulo Dybala: ecco il possibile sostituto

Paulo Dybala dovrà prendere una decisione in tempi brevi. Il talentuoso giocatore argentino potrebbe anche dire addio a parametro zero.

In caso di mancato accordo con la dirigenza bianconera, Dybala direbbe subito addio alla Juventus. Come svelato dall’edizione odierna de “La Stampa” in questo modo il club torinese penserebbe al suo sostituto, che sarebbe Nicolò Zaniolo, valutato tra i 40 e i 50 milioni dalla Roma. Successivamente riscatterebbe anche Morata attraverso un piccolo sconto arrivando al massimo a 20 milioni e non 35 come chiederebbe l’Atletico Madrid.

In questa stagione l’attaccante giallorosso classe 1999 non è apparso in splendida forma non ottenendo il massimo dalle sue prestazioni. Pochi gol finora cambiando spesso posizione sotto la gestione di Mourinho.

Calciomercato Juventus, Dybala pronto a lasciare

Il futuro di Paulo Dybala sarà altrove visto che non c’è stato ancora nessun incontro tra le parti. Lo stesso amministratore delegato bianconero, Maurizio Arrivabene, ha svelato ai microfoni de “Il Corriere dello Sport” le novità: “All’inizio, in autunno, c’era anche l’accordo, poi le dinamiche sono cambiate. Dovevamo incontrarci nuovamente, ma poi Allegri ha voluto mettere in bolla la squadra. Io non scappo. Pronta un’offerta al ribasso? Vediamo come si presenta Paulo, nulla è deciso”. Le prossime settimane saranno importanti per conoscere al meglio il futuro di Dybala.