Calciomercato Juventus, post Dybala: doppia idea con Sartori

Futuro in bilico per Paulo Dybala: l’attaccante argentino dovrà prendere una decisione, ecco la doppia idea

Da ormai tanti mesi si parla del prolungamento contrattuale dell’attaccante argentino, Paulo Dybala. Ancora non è arrivato l’ok della dirigenza bianconera e così potrebbe anche pensare all’addio.

Dall’addio alla possibile permanenza in maglia bianconera. Paulo Dybala dovrà decidere il suo futuro insieme alla Juventus: in estate si potrebbe liberare a parametro zero con l’Inter pronta a preparare l’assalto decisivo alla “Joya”.

In questo modo il club bianconero starebbe pensando a vari sostituti del talentuoso giocatore argentino. Come svelato dall’edizione de “La Gazzetta dello Sport” la Juventus starebbe pensando al dirigente dell’Atalanta, Giovanni Sartori, per fare coppia con Cherubini. Possibili cambiamenti anche a livello societario in casa bianconera con una vera e propria rivoluzione in estate dopo l’ennesima cocente eliminazione in Champions League contro il Villarreal.

Calciomercato Juventus, da Muriel a Koopmeiners: che idee!

La Juventus potrebbe così pensare al centravanti colombiano, Luis Muriel, protagonista nella prima parte di stagione, ma ora sta attraversando un momento di forma non eccellente. Sotto la guida di Gasperini, l’ex Udinese è rinato diventando micidiale e più costante nell’arco di una stagione. L’altra idea suggestiva sarebbe quella di arrivare al centrocampista olandese, Teun Koopmeiners, classe 1998, che ha messo a segno ben quattro gol in Serie A. Un centrocampista totale capace di giocare sia nei due in mediana che sulla zona trequarti regalando assist al bacio ai suoi compagni e segnando anche gol importanti grazie al suo mancino preciso e ficcante.