Juventus, attacco frontale in tv: “E’ un Ramsey 2.0”

La Juventus esce dalla Champions League e tornano a piovere le critiche su alcuni giocatori. Attacco pesante in tv: “È un Ramsey 2.0”

Ennesima delusione per la Juventus, che esce con un pesante sconfitta dalla Champions League. Per il terzo anno consecutivo i bianconeri vengono eliminati dal massimo torneo europeo agli ottavi di finale. Lo scorso anno fu il Porto e l’anno prima il Lione a eliminare la Juventus, quest’anno ci ha pensato il Villareal con un netto 0-3 a Torino dopo l’1-1 dell’andata.

Tanta delusione che inevitabilmente porta anche critiche alla squadra di Massimiliano Allegri. In particolare a finire nel mirino delle critiche è un giocatore che viene attaccato in diretta tv.

Juventus, Caronni attacca Dybala: “Non fa il giocatore in questo momento”

Ancora è fresca la delusione per l’uscita dalla Champions League per il terzo anno consecutivo agli ottavi di finale, contro avversari considerati tra i più abbordabili, in casa Juventus. Ovviamente dopo la deludente prestazione contro il Villareal e lo 0-3 subito tra le mura amiche, i malumori prendono il sopravvento e le critiche continuano a essere molte.

In particolare a finire nel mirino del giornalista Matteo Caronni è Paulo Dybala, attaccante della Juventus in scadenza di contratto, che a causa di diversi problemi fisici è spesso stato costretto a rimanere ai box. Proprio Caronni in diretta a ‘Top Calcio 24’ ha dichiarato: “Dybala è un Ramsey 2.0, un giocatore che non fa il giocatore in questo momento. Non penso che abbia dei vantaggi a non giocare. O è fragile o appena sente un dolorino si ferma, a livello psicologico”. Dunque pesante attacco nei confronti della ‘Joya’ argentina, il cui futuro alla Juventus continua a essere in bilico.