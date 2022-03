Incontro definitivo, la Juventus sa già la data del nuovo acquisto

Uno dei grandi obiettivi di mercato della Juventus decide il suo futuro: l’incontro imminente traccerà la strada per un possibile assalto

La prematura eliminazione dalla Champions League patita per mano del Villarreal non ha solo modificato il giudizio sulla stagione della Juventus, ma ne sta condizionando anche i programmi futuri. Il mancato incasso del passaggio ai quarti di finale e la presa di coscienza dell’inadeguatezza di certi giocatori ad alti livelli stanno sconvolgendo i piani di mercato. Serve una campagna acquisti più aggressiva, servono giocatori di un certo spessore.

Nell’àmbito di quello che potremmo definire un restyling del reparto arretrato, si continuan oa fare i conti col fantasma della possibile cessione di Matthijs de Ligt. L’interesse di alcuni grandi club europei sul calciatore olandese potrebbe produrre una di quelle offerte irrinuncabili. Il difensore potrebbe essere ceduto sia per fare cassa sia per avviare una politica di tipo diverso, contattando altri profili. Uno di questi gioca in Spagna e non è affatto sicuro di rinnovare il contratto col suo club.

Calciomercato Juve, si decide il futuro di Araujo: Juve pronta all’assalto

Ronald Araujo è uno dei pezzi pregiati del prossimo mercato estivo. Le difficoltà economiche del club blaugrana non hanno impedito ai suoi uomini di mercato di portare l’assalto a Christensen e Franck Kessié, due giocatori sì in scadenza di contratto, ma comunque portatori di ingaggi importanti. Come riporta il quotidiano catalano Sport, la politica del presidente Laporta prevede di tenere i giovani talenti già presenti in rosa. Ma senza ‘svenarsi’ come invece pare disposto a fare per i possibili nuovi arrivi.

In quest’ottica le parole pronunciate dal patron blaugrana sul fatto che lo stesso Araujo e Gavi – altro gioiello che attende il rinnovo dal club – debbano dare un valore extra-economico per una loro permanenza pluriennale al Barça potrebbero costare caro. Per il centrale uruguaiano la strada del rinnovo – il contratto scade a giugno 2023 – potrebbe complicarsi. La prossima settimana è previsto un incontro a questo punto decisivo per capire il futuro del calciatore. La Juve è pronta a piombare sul sudamericano, tenendo bene a mente la concorrenza dello United, da tempo sulle tracce di Araujo. La dirigenza bianconera non vuole partecipare a pericolose aste, ma l’occasione è ghiotta…