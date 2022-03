Due per due Juventus: la rivoluzione estiva è già iniziata

La Juventus al lavoro in vista del calciomercato estivo: possibile due per due. Tutte le cifre e i dettagli

La Juventus si rituffa in campionato dopo la clamorosa delusione europea contro il Villarreal. La squadra di Allegri, reduce dalla terza eliminazione consecutiva agli ottavi di finale di Champions League, ospiterà domenica la Salernitana per continuare la rimonta in Serie A.

Nel frattempo, sono già riesplose voci e indiscrezioni di calciomercato in vista della prossima sessione estiva. Porte girevoli soprattutto a centrocampo: al centro delle critiche dopo il Villarreal sono finiti anche Arthur e Rabiot. I due giocatori bianconeri restano in bilico in vista della prossima stagione e, di fronte alla giusta offerta, la dirigenza non si farà problemi a salutare entrambi i centrocampisti. Le loro valutazioni sono di circa 35-40 milioni di euro per il brasiliano e 15 milioni per l’ex PSG. Ecco il possibile due per due in casa bianconera.

Calciomercato Juve, due per due a centrocampo: cifre e dettagli

Come noto, uno dei grandi sogni estivi della Juventus e dei suoi tifosi è il ritorno a Torino di Paul Pogba. Il francese non rinnoverà con il Manchester United e rappresenta una grande occasione a parametro zero. L’ostacolo è rappresentato dall’altissimo ingaggio da oltre 12 milioni di euro. Un’altra ghiotta occasione a zero è Corentin Tolisso, anche lui in scadenza con il Bayern Monaco. Cherubini monitora poi la situazione di Ryan Gravenberch: il gioiello dell’Ajax ha deciso di lasciare l’Olanda per fare il definitivo salto in una big europea e, in scadenza di contratto nel 2023, è valutato circa 40 milioni di euro. La rivoluzione estiva è già iniziata.