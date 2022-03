Infortunio dopi dieci minuti, Mancini trema in vista dei playoff

Manca una settimana al playoff Mondiale per l’Italia e arrivano brutte notizie per Roberto Mancini: infortunio dopo dieci minuti

Tra una settimana l’Italia affronterà lo spareggio per cercare di ottenere il pass per il Mondiale in Qatar. Gli azzurri dovranno cercare di esorcizzare i brutti ricordi di quattro anni fa, quando la Nazionale che era guidata da Ventura non riuscì a qualificarsi, uscendo contro la Svezia.

Le notizie che arrivano per il tecnico italiano in vista della diramazione dei convocati però non sono delle migliori. Arriva in questi minuti infatti l’infortuni di un difensore, costretto a lasciare il campo dopo soli dieci minuti dall’inizio del match.

Italia, Toloi esce contro il Leverkusen: va ko dopo dieci minuti

Si giocano gli ottavi di finale di Europa League e tra le italiane è rimasta in corsa solo l’Atalanta. Dopo aver vinto 3-2 a Bergamo gli uomini di Gasperini cercano di passare il turno in casa del Bayer Leverkusen. La brutta notizia però arriva dopo soli dieci minuti.

Infatti il capitano della ‘Dea’, Rafael Toloi, è costretto a lasciare il campo dopo un fastidio muscolare. Al suo posto entra Djimsiti. L’infortunio del centrale difensivo dell’Atalanta preoccupa anche Roberto Mancini, che rischia dunque di perderlo per lo spareggio Mondiale di giovedì prossimo, dove l’Italia affronterà la Macedonia del Nord. Speriamo dunque che non sia nulla di grave e che Toloi possa tornare disponibile il prima possibile.