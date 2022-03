L’Inter mette Handanovic ‘alla porta’: in arrivo un altro portiere

Il futuro di Samir Handanovic con l’Inter di Simone Inzaghi potrebbe essere in bilico: le ultime notizie di calciomercato in merito anche ad Onana

L’Inter sta affrontando una crisi profonda in questo 2022. I nerazzurri, dopo aver concluso il 2021 alla grande con uno scudetto che sembrava in tasca nonostante le molti voci e gli addii di inizio stagione, ora devono far fronte a diverse questioni legate ad un problema di risultati, basti pensare all’ultima sfida giocata dall’Inter contro il Torino di Ivan Juric, dove è arrivato un pareggio in extremis firmato Alexis Sanchez.

Nel match dell’Olimpico Grande Torino, c’è stata un’altra prestazione non particolarmente esaltante di Samir Handanovic, estremo difensore della Beneamata e capitano. Il giocatore sloveno sta vivendo una stagione deludente e quello che sembrava un rinnovo quasi certo, ora potrebbe saltare visto il rendimento che sta lasciando un po’ a desiderare.

Nel frattempo, l’Inter si è mossa in sede di calciomercato per assicurarsi un altro estremo difensore dall’estero. Stiamo parlando di Andre Onana, portiere in scadenza di contratto con l’Ajax di Ten Hag. Il giocatore camerunense però, nell’ottavo di Champions League contro il Benfica, si è reso protagonista di una prestazione non proprio brillantissima che ha portato la dirigenza nerazzurra a porsi anche dei quesiti per il futuro ed a valutare altri nomi per la prossima stagione, magari senza il rinnovo di Handanovic.

Calciomercato Inter, nuovo tentativo per un portiere

In quest’ottica, l’Inter di Beppe Marotta avrebbe rimesso nel mirino il nome di Alessio Cragno. Il portiere del Cagliari, nonostante un ruolino di marcia non da top club da parte dei sardi, sta disputando un’altra grande stagione ed è pronto a fare il salto in una big del nostro calcio. Il classe 1994 ha una valutazione fra i 10 ed i 15 milioni di euro e l’Inter potrebbe tornare all’assalto per il suo cartellino per un dualismo con Onana, una sana competizione per garantire stabilità e affidabilità alla porta della Beneamata.