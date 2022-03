Roma-Vitesse 1-1, Abraham last minute porta Mourinho ai quarti

La Roma soffre e passa ai quarti di Conference League grazie a un pareggio nel finale con il gol di Tammy Abraham

Continua il cammino europeo della Roma, che soffre ma riesce a passare il turno ed approdare ai quarti di finale ai danni del Vitesse. I giallorossi giocano una partita brutta, spenta, ma si svegliano nel momento decisivo.

Dopo un primo tempo sornione a dare il vantaggio agli olandesi è un eurogol di Wittek, che di sinistro al volo da fuori area riesce a superare Rui Patricio con un tiro imparabile. Fatica a reagire la squadra capitolina, ma la zampata per il pareggio arriva al novantesimo, con Karsdorp pescato in area da El Shaarawy, che riesce a mette in mezzo per Abraham che fa 1-1 e permette alla Roma di passare il turno. Domani il sorteggio per scoprire l’avversaria dei giallorossi ai quarti di finale di Conference League.

Roma-Vitesse 1-1, Mourinho vola ai quarti di Conference League: il tabellino