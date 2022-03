Calciomercato Juventus, si pesca in Germania | Due occasioni in Bundesliga

Il progetto verde della Juventus continua. Tra le occasioni di calciomercato si può andare a pescare in Germania, dove un club è in grossa difficoltà

Tra gli obiettivi per la prossima finestra di mercato della Juventus ci sono sicuramente quelli di ringiovanire ulteriormente la rosa e di abbassare il monte ingaggi. Per farlo i bianconeri guardano al momento in Bundesliga dove in estate sarà possibile fare affari a costi contenuti.

Il Borussia Monchengladbach non sta vivendo il miglior periodo della sua storia. Dopo ottime annate il club ha pesantemente risentito dei danni economici causati dal Covid e sta pensando ad un ridimensionamento. Anche a livello sportivo la squadra non naviga in buone acque (13° in classifica) e il capo scout Steffen Korell ha già fatto trapelare una situazione finanziaria non idilliaca.

Da Embolo a Bensebaini, ecco i profli in ottica Juventus

La Juventus ha già prelevato Zakaria a gennaio dal ‘Gladbach, ma non sembra volersi fermare. Stando a quanto riporta la ‘Bild’, i talenti pronti a partire in estate sono parecchi: Thuram, Plea, Embolo e Bensebaini. Tutti hanno il contratto in scadenza 2023, perciò per i tedeschi è l’ultima occasione di monetizzare.

Embolo è un attaccante svizzero classe ’97 molto promettente. La sua valutazione attuale si aggira sui 15 milioni di euro, ma dato il contesto potrebbe essere acquistato per meno. La Juventus lo segue già da tempo e starebbe pensando a lui per rinfoltire il reparto offensivo.

Ramy Bensebaini è invece un terzino sinistro di 26 anni che ben sta figurando quest’anno. Il problema in quel ruolo per i bianconeri è evidente, con Alex Sandro e De Sciglio che non danno sufficienti garanzie. Il laterale algerino costa intorno ai 20 milioni di euro e potrebbe essere un ottimo affare per la Juventus.

“Venderemo senza poter sostuituire i giocatori con altri di pari valore” ha dichiarato Korell. Parole eloquenti che spingono lontano dal Borussia molti giocatori. La Juventus resta vigile, pronta a procedere con le trattative al momento giusto.