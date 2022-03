Juventus-Villareal, tifosi scatenati: “Molto preoccupante”

La Juventus affronta il Villareal negli ottavi di Champions League e dopo la prima frazione i tifosi si scatenano sui social

Una partita fondamentale per la Juventus quella di questa sera contro il Villareal. Si deciderà il cammino europeo dei bianconeri, che dovranno per forza vincere per passare im turno, visto il risultato di 1-1 maturato in Spagna nella partita di andata.

Nei primi 45 minuti di gioco la squadra di Allegri ha creato qualche buona occasione, arrivando anche a colpire una traversa con Dusan Vlahovic. Nel frattempo sui social però i tifosi si scatenano e al centro delle critiche finisce un centrocampista già finito nel mirino negli ultimi tempi.

Juventus-Villareal, Rabiot al centro delle critiche sui social

Un buon primo tempo giocato dalla Juventus, con diverse occasioni importanti create per cercare di passare in vantaggio contro un Villareal organizzato e sempre pronto a ripartire in contropiede. Durante il match come sempre i tifosi commentano l’accaduto sui social, questa volta soffermandosi su un giocatore in particolare, Adrien Rabiot. Su Twitter infatti ci sono diversi commenti sulla partita del francese, da alcuni non all’altezza fino ad ora.

Ragazzi #arthur é imbarazzante dite quello che volete. Pjanic a 50 anni avrebbe già messo in porta due volte vlahovic. Questo va sempre indietro. PS Rabiot molto preoccupante. — Mattialei (@Mattialei) March 16, 2022

“Molto preoccupante”, così viene commentato da un utente su Twitter, mentre c’è chi a giugno vorrebbe già la sua partenza. Dunque nella ripresa dovrà certamente alzare l’asticella Rabiot per far ricredere i tifosi bianconeri, che sperano nella qualificazione ai quarti di finale dopo le delusioni agli ottavi degli scorsi anni.