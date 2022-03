Juventus-Villareal 0-3, bianconeri fuori dalla Champions | Il tabellino

Cocente eliminazione dalla Champions League per la Juventus, che esce agli ottavi contro il Villareal: 0-3 pesante per gli uomini di Allegri

La Juventus per il terzo anno consecutivo esce dalla Champions League agli ottavi di finale. Negli scorsi anni furono Lione e Porto le squadre a eliminare i bianconeri, quest’anno sono gli spagnoli del Villareal a piazzare il colpo all’Allianz Stadium vincendo per 0-3.

Dopo un buon primo tempo, dove Dusan Vlahovic ha colpito anche una traversa di testa, dove poteva dare il vantaggio ai bianconeri, la squadra di Allegri crolla. Tanto palleggio e poche occasioni create, e i giocatori del ‘sottomarino giallo’ fanno male in contropiede. A dare la svolta è Gerard Moreno, che entra nella ripresa e dà un nuovo volto alla squadra di Emery. Prima il rigore segnato dal bomber spagnolo per il gol dello 0-1, poi arriva il raddoppio col gol di Pau Torres su calcio d’angolo, e infine lo 0-3 sempre su calcio di rigore segnato da Danjuma, dopo una grande azione di Moreno. Dunque terzo anno di fila in cui la Juventus delude in Europa ed esce agli ottavi.

Juventus-Villareal 0-3, Moreno entra e condanna i bianconeri: il tabellino

JUVENTUS (4-4-2): Szczesny; Danilo, De Ligt, Rugani (79′ Dybala), De Sciglio; Cuadrado, Locatelli (83′ Bernardeschi), Arthur, Rabiot; Vlahovic, Morata (86′ Kean). All. Allegri

VILLARREAL (4-4-1-1): Rulli; Aurier, Albiol, Torres, Estupinian; Pino (65′ Chukwueze), Parejo (86′ Pedraza), Capoue, Trigueros (64′ Coquelin); Lo Celso (74′ Moreno); Danjuma. All. Emery

Arbitro: Marciniak (Pol)

Ammoniti: 90′ de Ligt

Marcatori: 78′ Moreno, 85′ Torres, 90′ Danjuma