Il Milan pensa già al dopo Leao: stella soffiata alla Juventus

Il Milan di Stefano Pioli mette nel mirino il nome di Christian Pulisic, esterno del Chelsea, obiettivo anche della Juventus di Massimiliano Allegri

Il Milan di Stefano Pioli è nel momento forse migliore della sua stagione da diverso tempo. I rossoneri, dopo un inizio sfavillante, hanno perso qualche colpo, ma ora sono tornati alla grandissima e sono pronti per la volata scudetto con un grande vantaggio in dote.

Il Milan infatti, con il trionfo interno sull’Empoli di Aurelio Andreazzoli, si è guadagnato un grande match point considerando il pareggio dell’Inter di Simone Inzaghi contro il Torino di Ivan Juric. Ora, se i nerazzurri dovessero battere il Bologna nel recupero, non avrebbero comunque la possibilità di riprendere la testa che disterebbe comunque un punto. Uno scatto importante questo del Milan che, nel frattempo, sta già lavorando alle prossime mosse in sede di calciomercato.

I nomi caldi sono tanti, ma negli ultimi giorni è spuntato un interesse che ha fatto tremare i tifosi del club milanese. Stiamo parlando del PSG che ha messo gli occhi su Rafael Leao, stella dei rossoneri che sta facendo benissimo in questa stagione e potrebbe essere l’erede di Kylian Mbappe in Francia, visto l’addio imminente dell’ex Monaco, destinato a vestire la casacca del Real Madrid nella prossima stagione. I rossoneri starebbero quindi lavorando già al nome dell’eventuale sostituto e attenzione al profilo di Christian Pulisic, ala del Chelsea nel mirino anche della Juventus di Massimiliano Allegri.

Calciomercato Milan, Pulisic nel mirino

In questo momento, la situazione in casa Chelsea è molto delicata, ma per l’estate la questione cessioni potrebbe sbloccarsi e la stella del calcio americano potrebbe dire addio ai Blues, visto il poco impiego da parte di Thomas Tuchel. Pulisic ha una valutazione di circa 40 milioni di euro ed un contratto fino al 2024, il Milan potrebbe investire nell’ex Dortmund una parte degli introiti derivanti dalla cessione di Leao sbaragliando la concorrenza della Juventus di Allegri, che dovrebbe trovare un vero e proprio tesoretto per riuscire a tentare un assalto per Pulisic.