Milan e Juventus, doppio colpo e beffa: sorpresa dalla Spagna

Svolta improvvisa per il prossimo calciomercato estivo di Milan e Juventus: doppio colpo da sogno all’orizzonte

È una Serie A che sta regalando non poche sorprese, in queste settimane. A guidare la classifica è adesso il Milan di Pioli che, approfittando del recente passo falso dell’Inter a Torino, dovrà guardare solo ai propri risultati da qui a fine stagione. Una situazione differente quella che invece vive la Juventus di Allegri, reduce da un inizio davvero deludente ma che nei mesi, e soprattutto nelle ultime settimane, ha inanellato risultati importanti agguantando (complice un netto calo dell’Atalanta) il quarto posto che permetterebbe l’accesso diretto alla fase a gironi della prossima Champions League.

Nei pensieri delle due big italiane vi è però già il calciomercato, con un’estate scoppiettante all’orizzonte per le rose di Allegri e Pioli. Cherubini da un lato, Maldini e Massara dall’altro, hanno intenzione di puntellare l’undici per il 2022/23, con diversi nomi in cima ai taccuini delle due dirigenze. Uno scenario che, tuttavia, può vedere un doppio e clamoroso ko per le italiane.

Il Barcellona batte un doppio colpo: Milan e Juve ko

Il Barcellona, stando a quanto riferito da ‘Sport.es’, può mettere i bastoni tra le ruote a Milan e Juventus, su due obiettivi da tempo nel mirino di Maldini e Cherubini. Per quanto riguarda il ‘Diavolo’, può sfumare definitivamente Darwin Nunez: il portentoso attacante del Benfica, 19 reti in 22 gare di campionato, è interessato a trasferirsi al Barcellona.

Il club catalano lo segue sin dal suo approdo al Benfica: la società portoghese chiede però almeno 80 milioni di euro, il Barcellona non andrebbe oltre i 50. Cattive notizie anche per la Juventus, visto che il club di Laporta avrebbe in mente un altro gioiello del Benfica tra le priorità della dirigenza bianconera.

Alejandro Grimaldo è considerato il perfetto erede di Alex Sandro in quel di Torino ma i catalani possono portarsi in vantaggio, garantendo per il laterale lusitano una proposta da almeno 25 milioni di euro, vista l’imminente scadenza con il Benfica nel giugno 2023.