Assalto Inter, il Milan risponde subito: derby totale per il bomber

La caccia ad un nuovo attaccante vede un duello serrato tra Milan ed Inter: incontro e colpaccio, un nome in cima alla lista

Una sfida sul campo che verosimilmente durerà fino all’ultima giornata di Serie A. Il Milan è adesso in vetta, padrone del suo destino, con il sogno tricolore che non è mai stato tanto reale. L’Inter, però, non molla un colpo: i nerazzurri affronteranno nel prossimo turno di campionato la Fiorentina, la squadra di Pioli sarà ospite del Cagliari. Dal campo al calciomercato, l’infinita sfida tra le due società meneghine proseguirà anche in ottica estiva: diversi, in tal senso, i nomi che interessano a Milan ed Inter e per i quali, da giugno, sarà lotta aperta.

Dalla difesa al centrocampo, sarà in attacco che però le big italiane sembrano promettersi uno scontro a distanza. L’idea di Marotta e Maldini è quella di portare un nuovo grande attaccante a San Siro. Oltre a Scamacca e Jonathan David, l’ultima idea di Inter e Milan per l’anno prossimo porta in Olanda. Novità importanti sulla stella dell’Ajax, arrivato dal West Ham nel gennaio 2021, Sebastien Haller.

Inter-Milan, duello per Haller: contatti avviati

In attesa di conoscere chi conquisterà il tricolore in questa stagione, per la prossima il grande obiettivo per l’attacco di Inter e Milan si chiama Sebastien Haller. Centravanti franco-ivoriano, classe 1994, secondo quanto riportato da ‘La Gazzetta dello Sport‘, la dirigenza nerazzurra avrebbe già incontrato l’agente della punta 27.

Haller, in questa stagione ha segnato 32 gol con 9 assist vincenti, in 34 presenze tra campionato e coppe. E il Milan? Maldini e Massara sono altrettanto interessati alla punta ex West Ham, per le sue caratteristiche tecniche e fisiche anche per l’eventuale post Ibrahimovic.

L’Inter ci prova, il Milan è pronto a ribattere: Haller al centro dell’interesse delle milanesi, in una situazione in continuo divenire.