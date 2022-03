“Mai determinante”: Zaniolo nel mirino, la critica è netta

Nicolò Zaniolo non ha vissuto una grande stagione con la maglia della Roma: è arrivata una nuova critica nei suoi confronti

Un’annata non troppo esaltante per l’attaccante della Roma, che non ha trovato così facilmente la via del gol.

Una stagione altalenante per Nicolò Zaniolo, che spera di far parte della Nazionale italiana impegnata ai play off per staccare il pass ai Mondiali in Qatar. Un’annata difficile per l’attaccante giallorosso, che ha cambiato spesso posizione sotto la gestione di Mourinho.

Così Nando Orsi, ex portiere ed ora opinionista, ha svelato ai microfoni di Radio Radio il suo punto di vista: “Ha fatto 3-4 partite. Viene da infortuni gravissimi, ma non è il migliore di tutti. E’ un giocatore normale, ogni tanto fa una buona partita ma neanche eccezionale. Poi ha aggiunto: “Non è uno che dici in Nazionale è indispensabile: secondo me no”.

Calciomercato, Zaniolo in forma per il rush finale

Tra gli impegni in Nazionale e con la Roma, lo stesso attaccante giallorosso vorrebbe tornare protagonista per prepararsi alla grande per la prossima stagione. I Mondiali si giocheranno a dicembre: così il suo sogno sarebbe quello di esserci in caso di qualificazione dell’Italia. Finora per lui sono arrivati pochi gol in una stagione altalenante passando da esterno offensivo a seconda punta ad agire alle spalle di Abraham.