Maldini si fa il regalo scudetto: colpo in Serie A da 25 milioni

Il Milan di Paolo Maldini potrebbe mettere gli occhi su Hamed Junior Traore, centrocampista del Sassuolo di Alessio Dionisi: le ultime notizie di calciomercato

Il Milan di Stefano Pioli, dopo la vittoria in Serie A contro l’Empoli di Aurelio Andreazzoli, si è lanciato per la vittoria dello scudetto.

I tre punti ottenuti dai rossoneri hanno infatti un peso specifico decisamente importante visto lo stop dell’Inter di Simone Inzaghi in casa del Torino di Ivan Juric. All’Olimpico Grande Torino, la Beneamata ha ottenuto un pareggio che ha tolto le possibilità, in caso di vittoria nel recupero contro il Bologna, di scavalcare i rossoneri in vetta alla classifica. Insomma, un momento davvero d’oro per il Milan di Stefano Pioli che, nel frattempo, è al lavoro in vista della prossima sessione estiva di calciomercato con Massara e Maldini che cercheranno di rinforzare un organico che in estate perderà diversi componenti.

In particolare in trequarti, il Milan dovrà fare degli aggiustamenti in entrata. Franck Kessie, centrocampista ivoriano che nelle ultime uscite ha principalmente ricoperto il ruolo di trequartista, è destinato ad andarsene a parametro zero. Inoltre, il riscatto di Junior Messias non sembra così certo. In quest’ottica, il Milan potrebbe mettere gli occhi sul profilo di Traore, centrocampista tuttofare del Sassuolo di Alessio Dionisi che in questo momento sta vivendo una fase fantastica della sua stagione.

Calciomercato Milan, obiettivo Traore: tutti i dettagli

Hamed Junior Traore sta disputando un finale di stagione incredibile con la maglia del Sassuolo. Il giocatore ivoriano, che ha finora collezionato 23 gettoni nel campionato italiano di Serie A, ha raccolto un bottino di 4 reti messe a segno e 4 assist forniti ai suoi compagni di squadra. L’ultimo gol realizzato, quello di sabato in casa della Salernitana, è stato forse il più bello della sua stagione.

Traore ha una valutazione in sede di mercato di circa 25 milioni di euro ed è un elemento che piace molto al Milan di Maldini che, per abbassare un po’ il prezzo del cartellino, potrebbe mettere sul piatto il nome di Matteo Gabbia, difensore centrale rossonero sulla lista dei trasferimenti.