Calciomercato Milan, c’è già l’accordo: colpaccio gratis

Novità importante per il calciomercato del Milan, con il sogno scudetto sullo sfondo: già trovato l’accordo

Il Milan è padrone del suo destino. Ad ormai 9 giornate alla chiusura della Serie A, la squadra di Stefano Pioli è in testa in campionato e sognano di eguagliare l’Inter, vincendo il 19esimo scudetto della storia rossonera. Saranno dunque settimane caldissime, con Lazio, Fiorentina ed Atalanta tra i più insidiosi avversari sulla strada del sogno tricolore. Dal calcio giocato al calciomercato, Maldini e Massara stanno già lavorando a quelle che saranno le novità per la nuova stagione.

La difesa vedrà il sempre più probabile addio a zero di Alessio Romagnoli mentre in attacco molto potrebbe mutare: da valutare il destino di Ibrahimovic, in scadenza a giugno, ed eventuali ricche offerte per Rafael Leao. La sorpresa maggiore, nelle ultime ore, riguarda però Franck Kessie. L’ivoriano vedrà esaurirsi il suo legame con il ‘Diavolo’ al termine dell’attuale stagione: dalla Spagna giungono novità per una svolta definitiva.

Milan-Kessie, annuncio dalla Spagna: “C’è l’accordo”

Secondo quanto riportato dal quotidiano iberico ‘Sport.es’, l’ex centrocampista dell’Atalanta avrebbe, nelle giornata di ieri, raggiunto un accordo con il Barcellona per l’approdo alla corte di Xavi dal 1 luglio 2022. Dopo Andreas Christensen in difesa, dunque, i catalani pensano a rinforzare la mediana con l’approdo del centrocampista del Milan. La società di Joan Laporta rimane quindi tra le più attente riguardo ai big in scadenza al termine dell’attuale stagione, con Kessie tra i primissimi rinforzi per la squadra allenata da Xavi.



In questa stagione con la maglia rossonera, Kessie ha fino a questo momento collezionato 29 presenze complessive, con 6 reti ed 1 assist vincente.

Situazione in divenire, dunque: Kessie vestirà la maglia del Barcellona, il suo addio al Milan è ormai deciso.