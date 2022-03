Juventus e Milan, il gioiello spiazza tutti: firma in arrivo

Il calciomercato estivo può vedere il top club chiudere con largo anticipo l’arrivo del gioiello: svolta per Milan e Juventus

Milan e Juventus hanno all’apparenza obiettivi stagionali differenti, da qui al termine delle competizioni tra alcune settimane. Se da un lato i rossoneri sperano di coronare il sogno scudetto festeggiando il 19esimo tricolore, dall’altro per la Juventus sarà fondamentale fare bene nel match di Champions contro il Villarreal, senza dimenticare di blindare il quarto posto in campionato. Dal campionato al calciomercato, per le due big italiane è tempo di lavorare con largo anticipo alle prossime operazioni, sia in entrata che in uscita.

Uno dei nomi che sta monopolizzando i pensieri delle due dirigenze ormai da diverse settimane è quello di Noussair Mazraoui, talento dell’Ajax che lascierà i ‘Lancieri’ a giugno. Secondo quanto riportato da ‘AS’, il futuro di Noussair Mazraoui sarà certamente lontano dall’Ajax ma non in Serie A. Quella del terzino destro è una posizione che il Barcellona intende, ormai da mesi, rinforzare in vista del prossimo anno: ed è proprio la società di Laporta in pole position per la firma del marocchino.

Juve e Milan, addio Mazraoui: futuro al Barcellona

Il club catalano ha quindi accelerato ed è pronto a mettere nero su bianco l’accordo con Mazraoui, che firmerà un contratto per le prossime stagioni per una cifra complessiva da 20 milioni di euro. Un esborso relativamente contenuto, visto che Mazraoui arriverà a parametro zero vista l’imminente scadenza contrattuale del terzino con la società olandese.

Una doccia fredda per Juventus e Milan che stanno tallonando Mazraoui da diverso tempo ma il gioiello cresciuto nelle giovanili dell’Ajax sarà con ogni probabilità un nuovo calciatore del Barcellona al termine dell’attuale annata calcistica.

In questa stagione, Mazraoui ha collezionato 29 presenze con 5 reti e 4 assist vincenti: il suo destino sarà lontano da Juventus e Milan.