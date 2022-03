Gioiello quasi a zero: Milan e Juventus sul centrocampista

Il prossimo calciomercato estivo vedrà il duello tra Milan e Juventus per il giovanissimo talento: può arrivare gratis

La Serie A sta vedendo il Milan di Stefano Pioli guidare la classifica, a nove giornate dalla parola fine all’attuale campionato italiano. Una situazione ideale per i rossoneri che proveranno fino alla fine ad alimentare il sogno tricolore: differente, al momento, la situazione in casa Juventus. I bianconeri sono reduci da una serie di risultati positivi che hanno messo una grossa pezzo sull’inizio di stagione più che deludente per la squadra di Massimiliano Allegri.

Adesso, però, la ‘Vecchia Signora’ ha intenzione di blindare il quarto posto e provare ad insidiare il Napoli. Dal calcio giocato al calciomercato, proprio Milan e Juventus potrebbero nei prossimi mesi sfidarsi per i possibili obiettivi dell’estate. In tal senso, dalla Spagna, spunta il nome di un gioiello per cui Maldini e Cherubini possono sfidarsi a partire dal prossimo giugno.

Duello Juventus-Milan: centrocampista a zero

L’indiscrezione dalla Spagna può avvicinare bianconeri e rossoneri al colpo a centrocampo. Secondo quanto riportato da ‘Sport.es’, uno dei nomi che la prossima estate può scatenare una vera e propria asta è quello di Mamadou Coulibaly. Il gioiello 17enne in forza al Monaco piace tantissimo al Barcellona ma anche a Juventus e Milan.

Manchester City e Tottenham, inoltre, monitorano la situazione ma le italiane possono pianificare un affondo nei prossimi mesi: Coulibaly, paragonato per caratteristiche fisice a Camavinga, compirà 18 anni tra un mese e con il contratto in scadenza, vi sarebbero da pagare solo i diritti di formazione.

Un affare in prospettiva e praticamente a zero, con Juventus e Milan alla finestra pronte a darsi battaglia: il gioiello classe 2004 può sbarcare in Serie A.