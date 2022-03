Juventus, Morata e non solo: triplo addio per il doppio colpo

La Juventus punta a riscattare con lo sconto Alvaro Morata, un altro giocatore da quando Vlahovic è approdato in bianconero

Da gennaio stiamo assistendo a un altro Morata. Può non essere un caso che la ‘rinascita’ dello spagnolo, nel calciomercato invernale desideroso di trasferirsi al Barcellona, sia coincisa con l’approdo in bianconero di Dusan Vlahovic. Del resto il serbo ha rivitalizzato tutti, ambiente in primis, con la Juventus riuscita in questi mesi a mettere un’ipoteca sulla qualificazione in Champions sognando di rientrare per davvero nella corsa scudetto.

Tornando a Morata, i bianconeri sono senz’altro intenzionati a riscattarlo. L’obiettivo è però quello di strappare uno sconto rispetto ai 35 milioni pattuiti due anni fa, in aggiunta ai 20 già spesi per il doppio prestito. Uno sconto non da poco, dato che si parla di una proposta da 20 milioni. Alzandola un pochettino la società presieduta da Andrea Agnelli potrebbe strappare l’ok dell’Atletico Madrid, anche perché il 29enne non rientra nei piani futuri dei ‘Colchoneros’. Coi quali Cherubini e soci potrebbero portare a termine un altro affare: protagonista, stavolta, il brasiliano Renan Lodi. Negli ultimi giorni sono arrivate conferme totali circa l’interesse, che ci fu anche in passato quando militava nell’Athletico Paranaense, de ‘La Vecchia Signora’ per il classe ’98 paulista che l’Atletico è disposto a cedere.

Calciomercato Juventus, Morata più Renan Lodi: ecco come

Morata più Renan Lodi, un doppio affare da 40-45 milioni di euro che la Juventus potrebbe ‘finanziare’ grazie ai soldi del riscatto di Demiral (l’Atalanta è pronta a pagare i 16 milioni fissati in estate) e della cessione di Alex Sandro, verosimilmente in Premier League. Ma anche con l’addio di Ramsey. A giugno il gallese rientrerà dal prestito secco ai Glasgow Rangers, con la Juve pronta a cederlo poi a zero o a risolvere il contratto in scadenza nel 2023 risparmiando una quindicina di milioni di euro.