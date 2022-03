Il Tottenham è intenzionato a regalare alcune pedine importanti ad Antonio Conte per convincerlo a restare in Inghilterra

L’avventura di Antonio Conte a Londra non sta andando nel migliore dei modi. Qualche sconfitta di troppo e i continui disguidi con la proprietà a causa del calciomercato stanno condizionando negativamente la sua esperienza al Tottenham.

Fabio Paratici ha però tutta l’intenzione di trattenere lui e Harry Kane anche nella prossima stagione. Per farlo l’idea è di acquistare giocatori di spessore internazionale che possano implementare in modo decisivo l’attuale rosa a disposizione del tecnico italiano con l’obiettivo di ottenere subito risultati importanti.

L’ultima idea arriva dal Barcellona e risponde al nome di Memphis Depay. L’attaccante era stato accostato anche a molti dei top club italiani poichè i catalani sembrano voler puntare più su altri profili. Il Barça sta ancora cercando di sistemare i conti e la plusvalenza generata da Depay farebbe comodo. Anche per questo Inter e Juventus su tutte avevano tentato l’approccio, ma ora il Tottenham sembra deciso ad affondare.

Depay-Tottenham, l’idea di Paratici

Con Aubameyang e Ferran Torres che hanno ormai scalato le gerachie, Depay non è più un titolare inamovibile. Nonostante i 10 gol in campionato, la sua discontinuità e alcuni problemi fisici starebbero impedendo alla stella olandese di splendere come vorrebbe.

Secondo il giornalista Gerard Moreno, Paratici vorrebbe sfruttare le difficoltà economiche del Barcellona per strappare Depay ad un prezzo di saldo. Con Son e Kane andrebbe a formare un tridente di livello assoluto che avrebbe anche l’obiettivo di convincere Antonio Conte a restare al Tottenham.

Al momento non si conoscono ancora cifre e dettagli, ma ciò che sembra certo è il contatto diretto tra il club inglese e quello catalano. L’affare libererebbe uno slot in attacco per il sogno del Messi-bis e garantirebbe ai londinesi un calciatore pronto a vincere subito in Premier League.

Di Andrea Biasiolo