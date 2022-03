Bufera Torino-Inter, che attacco: “L’episodio più clamoroso mai visto”

Un fallo su Belotti non ravvisato da Guida, che non è stato richiamato al Var: è scoppiata la bufera dopo Torino-Inter

L’Inter pareggia nei minuti finali grazie al gol di Sanchez dopo il vantaggio iniziale di Bremer: nel mirino l’arbitro Guida per un fallo su Belotti in area di rigore.

Il piede di Ranocchia tocca quello di Belotti in area di rigore: Marco Guida ha lasciato proseguire non venendo nemmeno richiamato dal VAR. Un fallo nettissimo che ha messo tutti d’accordo, ma alla fine è intervenuto anche il ds Davide Vagnati che ha commentato così nel post-partita: “L’errore questa volta è oggettivo. Sono due errori per me: il primo è quello di non averlo dato in diretta, il secondo è che non c’è stato il richiamato al Var”. Poi ha aggiunto ai microfoni di Dazn: “Così mi sono fiondato da Guida affermando che era rigore netto. Lui mi ha risposto: ‘Se non mi richiamano nemmeno dal Var, significa che evidentemente ho preso la decisione giusta’”.

Bufera Torino-Inter, l’attacco di Trevisani

Lo stesso telecronista e opinionista di Mediaset, Riccardo Trevisani, ha espresso il suo punto di vista per il contatto tra Ranocchia e Belotti durante Pressing: “Questo è l’episodio più clamoroso che ho visto da quando in Serie A è stato introdotto il Var”. Così l’Inter ha trovato il pareggio soltanto nei minuti finali: ora il Milan, se dovesse vincere tutte le gare, diventerebbe campione d’Italia. Anche l’ex arbitro italiano Graziano Cesari ha commentato così: “Chiederei a Rocchi se fosse possibile sentire la conversazione tra arbitro e Var. Il fallo di Ranocchia su Belotti è chiaro ed evidente”. L’episodio chiave sarà destinato a scatenare nuove polemiche nelle prossime ore.