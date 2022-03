Rigore Torino-Inter, Guida e Massa rischiano la ‘stangata’

Torino-Inter, il rigore non concesso ai granata fa ancora discutere. Possibile stop per Guida e Massa

Nella ventinovesima giornata di Serie A, l’Inter ha pareggiato in casa del Torino, ma a tenere banco nel day after è ancora il mancato rigore concesso ai granata. L’errore di Guida e del Var Massa, potrebbe costare ‘caro’ ad entrambi gli arbitri. Si prospetta infatti, uno stop per almeno tre turni.

Tutto è successo dopo la prima mezz’ora di gioco, quando Ranocchia ha atterrato Belotti in piena area di rigore. L’arbitro Guida non ha fischiato il penalty, mentre il Var Massa non lo ha richiamato per andare a vedere il fallo al monitor. La massima punizione avrebbe permesso al Toro di andare all’intervallo sopra di due gol, realizzazione permettendo. Una rete pesante per il prosieguo del campionato, soprattutto quando in vetta c’è bagarre: Milan, Inter e Napoli sono racchiuse in soli quattro punti.

Serie A, Guida e Massa rischiano lo stop dopo il rigore non concesso in Torino-Inter

Secondo le indiscrezioni di Gazzetta.it, per i due fischietti sarebbe in arrivo una stangata, ovvero uno stop, anche se i vertici Aia devono ancora definire per quanti turni, probabilmente tre. Intanto, Massa avrà modo di rifarsi arbitrando il ritorno degli ottavi di Champions League tra Lille e Chelsea.