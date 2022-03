Lazio-Venezia, tegola per Sarri: l’attaccante salta il derby

La Lazio affronta il Venezia in un match importante per la corsa Champions ma arriva una tegola per Maurizio Sarri in vista del derby

Partita ostica per la Lazio questa sera, che nel posticipo della 29esima giornata affronta il Venezia allo Stadio Olimpico. La squadra di Maurizio Sarri è chiamata a vincere dopo i passi falsi di Roma e Atalanta, che hanno pareggiato contro Udinese e Genoa.

Il primo tempo termina 0-0 con i biancocelesti che si sono resi pericolosi in più occasioni, ma che non hanno trovato il vantaggio. La tegola per Maurizio Sarri arriva però in attacco, con un giocatore che dovrà saltare il derby per squalifica.

Lazio-Venezia, doppia simulazione di Zaccagni: giallo pesante e niente derby

Questa i favori del pronostico tra Lazio e Venezia sono ovviamente tutti dalla parte dei biancocelesti, ma la partita potrebbe essere più delicata del previsto. Infatti la squadra di Sarri oltre a vincere dovrà pensare anche a gestire i cartellini in vista del derby contro la Roma di domenica prossima. I diffidati in casa Lazio sono quattro, e uno di questi ha ricevuto il fatale cartellino giallo che lo ha portato alla squalifica.

A essere ammonito è stato Mattia Zaccagni, che nl corso del primo tempo si lascia cadere in area due volte simulando, così Manganiello lo appesantisce di un cartellino giallo pesantissimo che lo porterà a saltare il derby di domenica prossima.