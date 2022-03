Roma, scambio in Serie A: doppia proposta | Milan e Juve ko

La Roma è già pronta ad un colpo in vista della prossima stagione: Mourinho prova a superare Juventus e Milan grazie allo scambio

Mancano ancora diverse settimane alla riapertura del calciomercato estivo, con le società di Serie A che si stanno già muovendo per la stagione 2022/23. Dal Milan capolista che interverrà in ogni zona del campo: dalla difesa, dalla quale dovrebbe salutare Romagnoli, al centrocampo che vedrà il sicuro addio a zero di Kessie. In attacco, il diavolo valuta il futuro di Ibrahimovic, in scadenza il 30 giugno. Una situazione analoga quella che riguarda la Juventus di Allegri.

Il club torinese, dopo aver acquistato Zakaria e Vlahovic, continuerà a stravolgere la rosa bianconera in vista dell’anno prossimo. Tra rossoneri e bianconeri, però, la Roma potrebbe spuntarla per uno degli obiettivi che da tempo affolla i pensieri delle due dirigenze. A centrocampo, infatti, il nome caldo che piace non poco a Josè Mourinho è quello di Adrien Tameze, talento classe 1994 in forza all’Hellas Verona e sotto contratto con i gialloblù fino al 30 giugno 2024.

Roma-Tameze, prove di scambio: due nomi sul piatto

In tal senso, la società capitolina avrebbe in mente una doppia proposta di scambio che può mandare ko Juventus e Milan. Mourinho sarebbe pronto a sacrificare Felix Afena-Gyan, già a quota 21 presenze con 8 reti all’attivo in stagione.

L’alternativa si chiama Ebrima Darboe, giovane centrocampista che tra Conference League e Serie A ha trovato poco spazio: solo 5 presenze e 229′ in campo.

Situazione dunque in via di definizione, con la Roma che ha intenzione di puntare forte su Tameze.