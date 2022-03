Dalla Spagna: clamorosa ipotesi sul futuro di Messi

Dopo l’eliminazione in Champions contro il Real Madrid il sodalizio tra Messi e il PSG potrebbe terminare dopo una sola stagione

Dopo un arrivo in pompa magna, Messi ha avuto qualche problema di ambientamento nella parte iniziale della stagione con il PSG. Un infortunio, qualche prestazione in chiaroscuro e la difficile convivenza con un roster pieno di stelle hanno caratterizzato i primi tempi a Parigi della stella argentina. A questo si è aggiunta la prematura eliminazione in Champions League contro il Real Madrid di Ancelotti, disfatta che non ha fatto altro che alimentare le voci attorno a lui e a tutto il mondo PSG.

Già dalla prima conferenza stampa con la nuova maglia Messi aveva esplicitamente detto che un giorno sarebbe tornato al Barcellona. Dalla Spagna ora arrivano alcune indiscrezioni a riguardo che parlano di un clamoroso contatto con il club blaugrana. L’indiscrezione ha fatto subito il giro del mondo, alimentando i sogni dei tifosi del Barça che non hanno mai dimenticato il loro numero 10.

Messi-Barcellona, c’è la chiamata del padre

Il giornalista Gerard Moreno, molto vicino al club catalano, ha rivelato ai microfoni di ‘Jijantes FC’ che il padre di Messi si sarebbe messo in contatto con la dirigenza del Barcellona. Un’indiscrezione che se veritiera avrebbe del clamoroso, soprattutto per il momento in cui arriva. Jorge Messi avrebbe sondato il terreno per capire il margine di riuscita di un’eventuale ritorno agli ordini dell’ex compagno Xavi.

Con l’ex centrocampista spagnolo Messi ha un rapporto idilliaco dopo gli anni trascorsi insieme. Il progetto di ricostruzione sta pian piano dando i suoi frutti e il Barcellona ha inanellato un filotto positivo che fa ben sperare per il futuro. L’eventuale ritorno della Pulce sarebbe di certo un valore aggiunto importante per il club, oltre che un modo per il calciatore di ritrovare l’ambiente dove ha incantato per molti anni.