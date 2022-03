Calciomercato, blitz Manchester United | Beffa Juventus e Mian

Il Manchester United manda degli osservatori speciali per un big di Serie A: beffa per Juventus e Milan

Nella gara di ieri tra Fiorentina e Bologna non sono mancati gli osservatori speciali. Spesso al Franchi gli occhi erano puntati su Dusan Vlahovic ma adesso che il serbo è passato alla Juventus c’è un nuovo giocatore supervisionato.

Ieri l’osservato speciale era un altro serbo, il difensore classe ’97 Nikola Milenkovic. Il centrale della Viola è al centro di diverse voci di mercato ed è richiesto soprattutto dalle big di Serie A. Sugli spalti del Franchi, secondo quanto riportato da ‘calciomercato.it’, erano presenti diversi osservatori del Manchester United. I Red Devils stanno seguendo diversi giocatori nel campionato italiano, tra cui proprio il centrale della Fiorentina che ha un contratto in scadenza a giugno 2023. Inoltre il club inglese ne ha approfittato per osservare da vicino il centrocampista del Bologna, Mattias Svanbeg. Il centrocampista svedese è tra gli obiettivi di Rangnick già dai tempi del Lipsia.

Il Manchester United punta Milenkovic: beffa Juve e Milan

Milenkovic era finito nel mirino dei top club di Serie A, in particolare Juventus e Milan che sono a caccia, per ragioni diverse di un difensore centrale giovane e affidabile. I bianconeri devono fare i conti con la carta d’identità di Bonucci e Chiellini e considerare la complessa situazione legata a De Ligt che potrebbe lasciare Torino a fine stagione.

I rossoneri, invece, potrebbero perdere Romagnoli a costo zero e avrebbero bisogno di un sostituto che possa subito inserirsi nel campionato italiano. Milenkovic è pronto per il grande salto della sua carriera che, però, potrebbe non essere in Serie A ma in Premier League. Il Manchester United potrebbe affondare il colpo.