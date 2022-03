Addio inevitabile, lascia la Juventus: Allegri sogna il colpaccio

Un calciatore della Juventus, a meno di sorprese, lascerà sicuramente i bianconeri per cominciare una nuova avventura: Allegri ha un sogno

La Juventus è giunta ad uno degli impegni più importanti della sua stagione. Mercoledì alle ore 21:00 comincerà la gara da dentro o fuori col Villarreal, dalla quale uscirà la compagine qualificata ai quarti di finale di Champions League. Una di quelle partite che non si possono sbagliare, anche perché un’eventuale eliminazione potrebbe avere ripercussioni importanti sul resto del percorso.

Il momento è certamente positivo (come dimostrano i 15 risultati utili consecutivi in campionato) e l’ultima vittoria ai danni della Sampdoria aiuta a preparare al meglio la sfida in questione. Alcune pedine nella rosa guidata da Massimiliano Allegri, però, continuano a rendere al di sotto delle aspettative. Tra i peggiori troviamo senza dubbio Adrien Rabiot: il centrocampista, ad esempio, ha sbagliato la marcatura sul gol di Dani Parejo nel match d’andata col Sottomarino Giallo ed è stato la causa del rigore assegnato ai blucerchiati poi sbagliato da Candreva. Insomma il francese rappresenta più un peso che altro e la società inevitabilmente sta pianificando una cessione in vista della prossima finestra di calciomercato. Il destino del classe ’95, in questo senso, potrebbe condurlo in Premier League.

Calciomercato Juventus, Rabiot via sicuro: Allegri ha un sogno nel cassetto

L’ex PSG potrebbe dunque approdare nella prima divisione inglese. Stando a quanto riferisce ‘Caughtoffice.com’, su di lui ci sarebbe l’interesse di Newcastle e Arsenal. Pare che la trattativa con i ‘Mapies’ sia già in fase avanzata, ma prima di accettare definitivamente Rabiot – valutato intorno ai 20-25 milioni di euro – vorrebbe capire se i ‘Gunners’ riusciranno o meno a qualificarsi nella massima competizione europea.

A prescindere comunque, a meno di sorprese, intraprenderà una nuova avventura. Allegri, dal canto suo, starebbe coltivando un sogno per sostituirlo. Il profilo in questione è quello di Fabian Ruiz, il cui contratto col Napoli è in scadenza giugno 2023 e ad oggi di rinnovo neanche l’ombra. Il prezzo al momento si attesta sui 45-50 milioni, ma dato il termine dell’accordo potrebbe scendere non di poco. Lo spagnolo è un mediano di piede mancino proprio come Rabiot, perciò per caratteristiche sarebbe l’opzione ideale. C’è molta concorrenza da parte di club illustri, ma la Juventus potrebbe decidere di fare un tentativo per strapparlo ai partenopei.