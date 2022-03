Calciomercato Juve, i grandi ex all’assalto di de Ligt: Icardi e non solo

Il terremoto in atto nel PSG potrebbe portare ad un clamoroso intreccio di mercato con la Juventus: anche Mauro Icardi sul piatto

La clamorosa eliminazione del PSG dalla Champions League, al netto delle veementi proteste della dirigenza transalpina e del presidente Al-Khelaifi in persona, comporterà un’autentica rivoluzione in seno al club francese. Oltre alle voci su una possibile destituzione del ds Leonardo, si moltiplicano i rumors su un avvicendamento del tecnico Mauricio Pochettino, ‘reo’ di aver fallito il grande obiettivo stagionale.

Nelle ultime ore si parla insistentemente del possibile approdo, nella capitale francese, del duo Fabio Paratici-Antonio Conte, che così interromperebbero dopo una sola stagione il loro rapporto col Tottenham Hotspur. L’idea di azzerare tutto in casa PSG si fa via via più concreta. Per ricostruire tecnicamente la squadra, la coppia ex Juve avrebbe in mente di portare l’assalto ad uno dei gioielli della rosa di Max Allegri. Quel Matthijs de Ligt cercato insistentemente dal Chelsea ma che a Londra proprio non potrà andare, consderando il caos giuridico che ancora monta intorno al club londinese. La strategia dei due ex bianconeri appare chiara: c’è un doppio scambio in vista.

Calciomercato Juve, assalto Conte a De Ligt: Icardi e Paredes sul piatto

La volontà di ripartire da profili giovani ma già affermati avrebbe portato il tecnico salentino a fare subito il nome del centrale olandese. Per arrivare all’ex Ajax il nuovo PSG di marca italica vorrebbe mettere sul piatto due giocatori. Si tratta di due vecchi pallini della Vecchia Signora – uno in particolare – individuati come ideali per convincere la dirigenza bianconera a cedere alle lusinghe d’Oltralpe. Vediamo di chi si tratta.

Leandro Paredes e Mauro Icardi sono le carte che Conte e Paratici vogliono giocarsi per arrivare a Matthijs de Ligt. Uno dei nodi del possibile clamoroso affare potrebbe essere la valutazione da dare ai due giocatori, per impedire che la Juve possa registrare a bilancio una minus valenza. Su questo punto il PSG sarebbe disponibile a venire incontro alle esigenze bianconere. Infatti è interesse dello stesso club francese ‘ipervalutare’ l’ex attaccante dell’Inter, considerando che lo stesso è stato pagato 60 milioni più bonus nel luglio del 2020.

