Jorginho può lasciare il Chelsea | Due club di Serie A su di lui

Il caos che sta vivendo il Chelsea potrebbe portare ad un ritorno in Serie A di Jorginho nel calciomercato estivo

Jorginho ha un legame molto forte con l’Italia. A Napoli è esploso definitivamente sotto la guida di Sarri, spianandosi la strada per il calcio mondiale; con la maglia azzurra ha poi vinto l’Europeo da protagonista nella formazione di Mancini.

Il numero cinque ora sta vivendo un brutto momento extra-campo insieme a tutti i suoi compagni, date le ormai note difficoltà del Chelsea. Questa situazione potrebbe essere un input importante per il suo addio ai Blues, destinazione Serie A. Jorginho farebbe comodo a molti top club italiani in questo momento, sia per qualità che anche per esperienza, essendo a tutti gli effetti un profilo di caratura internazionale. Secondo la stampa spagnola, però, sono due le squadre più interessate all’italo-brasiliano.

Milan e Juventus si contendono Jorginho

Stando a quanto riporta ‘todofichajes.com’ i due club più desiderosi di portare Jorginho nelle proprie fila sono Milan e Juventus. Pioli ed Allegri, con il suo eventuale acquisto, farebbero fare un grande salto di qualità ai rispettivi centrocampi ponendo Jorginho al centro del gioco a dettare i tempi alla squadra.

Con lui la Juventus potrebbe liberare in parte Locatelli dai compiti di regia, concedendogli di sganciarsi in avanti, un po’ come faceva al Sassuolo con Maxime Lopez vicino. In generale, comunque, i bianconeri hanno bisogno di implementare il reparto con giocatori di qualità e Jorginho in tal senso sarebbe ideale.

Nel Milan, invece, andrebbe ipoteticamente a prendere il posto di uno tra i due quasi sicuri partenti: Kessie e Bakayoko. Con Bennacer e Tonali, Jorginho formerebbe un trio di altissimo spessore che andrebbe completato con un altro giocatore dalle caratteristiche diverse. Di certo, però, quello del Milan diventerebbe uno dei reparti più interessanti in Italia e non solo.