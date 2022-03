Calciomercato, un big via a giugno | Scelta la cessione 

Il Paris Saint-Germain scioglie il dualismo: un big andrà via a giugno, ecco il punto

In casa Psg continua il dualismo tra Gigio Donnarumma e Keylor Navas. Quest’ultimo non è sceso in campo nella doppia super sfida contro il Real Madrid in Champions League.

Pochettino ha scelto Donnarumma che, però, ha commesso un errore piuttosto grave che ha contribuito negativamente all’eliminazione del Paris Saint-Germain. La decisione di lasciare in panchina un veterano come Navas, tra l’altro proprio contro il Real, la sua ex squadra, potrebbe avere un risvolto decisivo sul futuro del portiere costaricano.

Navas via a giugno: Donnarumma resta al Psg

Il dualismo tra Donnarumma e Navas sembra comunque veder trionfare l’ex Milan. Secondo l’‘Equipe’, Navas avrebbe già deciso il suo futuro e cioè di lasciare Parigi a fine stagione. Visto il contratto in scadenza a giugno 2024 che l’ex Real Madrid non intende onorare, spera di ottenere una buona uscita da parte del Psg per poter trovare una nuova sistemazione e garantirsi la titolarità per gli ultimi anni di carriera.

L’investimento del Psg in estate per Donnarumma era destinato a renderlo il titolare indiscusso del club per molti anni. Nonostante qualche errore e le diverse panchine nei primi mesi, il campione d’Europa ha guadagnato terreno fino a mettere seriamente in discussione la titolarità di Navas e a togliergli il posto. L’errore al Bernabeu non cancella quanto di buono sta facendo Donnarumma che era tornato ad essere un obiettivo della Juventus. La decisione di Navas conferma l’ex Milan come portiere del futuro per il club parigino e spegne il sogno dei bianconeri.