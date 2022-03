Milan, piovono le critiche: Kessie al centro delle polemiche

Il Milan supera di misura l’Empoli e fugge via nella corsa scudetto. Non mancano però le critiche, soprattutto a Franck Kessie

Basta un gol al Milan per superare l’ostica partita contro l’Empoli. Arrivano per i rossoneri tre punti fondamentali per la lotta scudetto, che la portano a cinque punti di vantaggio sull’Inter, che ha due partite in meno, e a sei punti dal Napoli, che ha una partita in meno.

A decidere la partita è stato il primo gol in stagione di Pierre Kalulu, ma la gioia del gol non ha comunque risparmiato le critiche ad alcuni giocatori rossoneri che continuano a non riuscire a dare il meglio. In particolare nel mirino delle critiche finisce Franck Kessie, che tra l’altro ha anche il contratto in scadenza a giugno con i rossoneri.

Milan, Kessie ancora criticato: “Ha la testa a Barcellona”

Il futuro di Franck Kessie con la maglia del Milan è ancora un’incognita, ma tutto sembrerebbe portare sulla strada dell’addio a fine stagione. Infatti l’ivoriano a giugno vedrà scadere il proprio contratto con i rossoneri, e fino ad ora non è arrivato il rinnovo. Questo sembrerebbe incidere anche nelle sue prestazioni, nettamente calate rispetto al solito.

Così sui social a sfogarsi a riguardo è l’ex tennista Paolo Bertolucci che scrive: “Kessie è con la testa a Barcellona”. Mentre chi continua a raccogliere elogi è Theo Hernandez, la cui assenza ieri ha mostrato la lacuna sulla fascia sinistra quando lui non c’è. Infine criticato anche l’attacco, dove sembrerebbe esserci poco peso. Infine Bertolucci termina il proprio tweet scrivendo: “Guardo la classifica e non capisco”. Chiaro segno che qualcosa nel Milan continui a mancare.