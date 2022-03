Roma, Mourinho anticipa Juventus e Milan: il terzino dice sì ai giallorossi

La Roma si muove in anticipo per la prossima sessione di calciomercato e ha già il sì di un terzino: Juventus e Milan anticipate da Mourinho

Alti e bassi per la Roma di José Mourinho che nelle ultime partite però sembrerebbe aver trovato la giusta quadra. Ovviamente il lavoro da fare nella rosa giallorossa è ancora tanto, così lo ‘Special One’ lavora insieme alla società capitolina per migliorare la squadra per la prossima stagione.

Infatti la Roma potrebbe essere vicina a mettere a segno un colpo importante dal Barcellona per rinforzare la fascia. Anticipo netto a Juventus e Milan che erano sullo stesso obiettivo.

Roma, arriva il sì di Dest: Juventus e Milan anticipate

Pianifica il futuro la Roma, che agisce già sul mercato per migliorare la rosa nella prossima stagione. In particolare i giallorossi sembrerebbero avere bisogno di rinforzi sulla fascia destra, così il mirino sarebbe finito in casa Barcellona.

A essere in uscita dal club blaugrana sembrerebbe essere Sergino Dest, terzino destro classe 2000 che sarebbe nel mirino anche di Juventus e Milan. La Roma però avrebbe anticipato i tempi e avrebbe intascato già il sì del terzino olandese, che in caso di addio al Barcellona, secondo quanto riportato dal ‘Corriere dello Sport’, gradirebbe essere allenato da Josè Mourinho. Dunque un anticipo netto della Roma a Juventus e Milan grazie allo ‘Special One’.