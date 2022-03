Calciomercato Juventus e Inter, “addio” ufficiale | La punta ha già firmato

Il calciomercato delle big italiane già vicino ad una svolta per il forte attaccante da tempo nel mirino: adesso è ufficiale

Mancano ancora diverse settimane alla riapertura della sessione estiva di calciomercato e le big di Serie A lavorano già a quelli che potrebbero essere i colpi per la stagione 2022/23. Una delle necessità di Inter, Juventus e Milan sarà sicuramente l’arrivo di un nuovo attaccante. I nerazzurri rischiano di perdere Lautaro Martinez e potrebbero lasciar partire Caicedo e Correa, mentre la Juventus deve fare i conti con destini sempre più lontano da Torino per Morata e Dybala. Il Milan, d’altro canto, rischia di perdere Zlatan Ibrahimovic, in scadenza il prossimo 30 giugno con il club di via Aldo Rossi.

Il calciomercato estivo vedrà, quindi, l’assalto ad un nuovo importante rinforzo in attacco per le italiane: un nome, da tempo ventilato visto il contratto in scadenza, è destinato tuttavia a sfumare. Si tratta di Andrej Kramaric, centravanti croato protagonista ormai da anni con la maglia dell’Hoffenheim.

Addio Serie A: Kramaric rinnova con l’Hoffenheim

Attraverso un comunicato ufficiale, l’Hoffenheim ha annunciato il rinnovo contrattuale di Andrej Kramaric. Il talento croato, classe 1991, in questa stagione ha collezionato 27 presenze con 6 reti e 8 assist vincenti, attestandosi come uno dei pilastri della squadra tedesca. All’Hoffenheim dall’estate 2016, il nuovo contratto legherà Kramaric alla società tedesca fino al 30 giugno 2025. Una brutta notizia per Juventus, Inter e Milan che ormai da mesi pensavano di poter approfittare della scadenza di Kramaric per portarlo in Serie A. Le tre big italiane dovranno dunque guardare altrove: il futuro di Kramaric continuerà a chiamarsi Hoffenheim.

In tal senso, il direttore sportivo dell’Hoffenheim Alexander Rosen ha espresso così, attraverso i canali ufficiali, la soddisfazione per la firma del bomber che dal 2016 veste la maglia del club tedesco: “Il fatto che un giocatore così straordinario e ambizioso come Andrej prolunghi il suo contratto in scadenza e inizi così l’ottava stagione con l’Hoffenheim dimostra sia quanto siamo diventati importanti sia quanto Andrej si identifichi con il club. È già una leggenda dell’Hoffenheim”.

Situazione dunque ormai ufficialmente definita: Kramaric e la Serie A si sono ufficialmente allontanati.