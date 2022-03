Calciomercato, ipotesi di scambio Juventus-Inter | Tutti i dettagli

La Juventus ci prova per il big di Simone Inzaghi: scambio con l’Inter, c’è la proposta per la prossima estate

In attesa che l’attuale stagione regali il titolo di campione d’Italia, con Milan, Inter, Napoli e Juventus ancora in corsa, i top club italiani si stanno già muovendo per quella che sarà la prossima sessione di calciomercato. Un’estate bollente, all’insegna del cambiamento per big di Serie A che si preparano ad un cambiamento importante per la stagione che verrà. I bianconeri cambieranno tanto, dalla difesa che potrebbe perdere de Ligt al centrocampo che aggiungerà a Zakaria altri nomi di spessore.

Anche l’attacco a disposizione di Allegri rischia una rivoluzione, con Morata e Dybala che possono salutare Torino lasciando un doppio vuoto nel reparto avanzato bianconero. È in difesa però che la società di Andrea Agnelli ha già in mente di agire fortemente, con una suggestiva ipotesi di scambio da proporre all’Inter dell’ex Marotta nelle prossime settimane. L’idea è quella di approfittare del contratto in scadenza tra un anno di un pilastro di Simone Inzaghi.

Alex Sandro all’Inter: scambio per il big

Si tratta di Stefan de Vrij che tra meno di un anno potrebbe lasciare l’Inter a zero: i campioni d’Italia, però, lavorano da tempo al rinnovo del difensore olandese. La Juventus potrebbe provare ad approfittarne provando lo scambio con i nerazzurri: sul piatto il cartellino di Alex Sandro.

I campioni d’Italia, però, sono poco convinti dal profilo del brasiliano per la prossima stagione, a maggior ragione rinunciando ad un giocatore assolutamente essenziale come de Vrij.

Un no secco quello che arriverebbe dalla dirigenza meneghina, con la Juventus costretta a tentare di riformulare l’eventuale proposta per de Vrij.