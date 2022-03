Juventus, nuovo affare con Guardiola: Rabiot come contropartita

La Juventus potrebbe realizzare un nuovo affare con Guardiola nella prossima sessione di calciomercato: Rabiot più soldi, controproposta

Superato l’impegno Sampdoria, per la Juventus è il momento tornare a concentrarsi sulla Champions League. Mercoledì sarà una serata da dentro o fuori per i bianconeri di Massimiliano Allegri. All’andata non era bastato il gol lampo di Dusan Vlahovic, realizzato dopo appena 32 secondi. Nella ripresa Dani Parejo aveva rimesso in equilibrio la gara e ora il ritorno all’Allianz Stadium è più che aperto che mai.

A prescindere da come andranno le cose, la dirigenza torinese sta pianificando delle modifiche alla rosa nel prossimo futuro. Ancora in bilico il rinnovo di Paulo Dybala, per il quale sarebbe dovuto avvenire un incontro chiarificatore lo scorso giovedì. La società, però, ha deciso di rimandare l’appuntamento alla sosta, ulteriore segno della tensione che c’è tra le parti in causa. L’eventuale addio della ‘Joya’, per quanto doloroso a parametro zero, aprirebbe nuovi scenari importanti. Conscio pure della permanenza a rischio di Morata, Cherubini continua a guardarsi attorno alla ricerca di altri profili idonei. In questo senso, il club di Agnelli resta forte su Gabriel Jesus, attaccante in forza al Manchester City.

La Juventus non molla Gabriel Jesus, scambio con Rabiot: Guardiola rilancia

Il contratto del brasiliano è in scadenza giugno 2023 e l’opzione prolungamento non viene presa in considerazione dai ‘Citizens’. Come rivelato in esclusiva da ‘Calciomercato.it’, sull’ex Palmeiras c’è anche l’Inter, che oltre a Scamacca sta valutando sta valutando un grande acquisto per il reparto offensivo. La Juventus dal canto suo, visto il termine dell’accordo, potrebbe avanzare un’offerta al ribasso, offrendo una parte cash da 25 milioni di euro.

A ciò aggiungerebbe il cartellino di Adrien Rabiot, il cui prezzo si attesta sui 20 milioni. Guardiola, però, potrebbe chiedere Arthur al posto del centrocampista francese. Ma il classe ’96 è stimato da Allegri. Il tecnico livornese, non a caso, lo sta impiegando da titolare con continuità ultimamente. Inoltre sarebbe difficile da incastrare nell’affare, poiché andrebbe ipervalutato per questioni di bilancio. Situazione alquanto intricata, ma la pista Gabriel Jesus-Juventus è ancora viva.