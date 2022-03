Paratici guida la rivoluzione, nuovo bomber: che ‘scippo’ all’Inter

Paratici potrebbe presto cambiare club ed essere succesivamente a capo di una vera e propria rivoluzione: nuovo bomber e ‘scippo’ all’Inter

Quando arrivano fallimenti importanti, in un club c’è sempre aria di rivoluzione. È ciò che sta accadendo, ad esempio, in casa PSG, dove gli animi sono tesissimi. I parigini avevano l’obiettivo conclamato di vincere la Champions League, ma sono usciti malamente contro il Real Madrid agli ottavi di finale.

Un’eliminazione che non è piaciuta affatto, per usare un eufemismo, al ricco patron Al-Khelaifi. Non a caso, il presidente arabo starebbe già pianificando una vera e propria rivoluzione in vista dell’estate. Su tutti a pagarne le spese saranno presumibilmente Leonardo e Pochettino. Circolano voci secondo cui il primo nome nella lista per la rifondazione sarebbe Fabio Paratici.

Paratici vola al PSG e ‘porta’ (anche) il bomber: addio Inter

Il direttore generale ex Juventus non vive un momento semplice al Tottenham e potrebbe dunque proseguire la sua carriera all’ombra della Tour Eiffel. Il noto dirigente, dal canto suo, avrebbe già in mente le prime mosse da realizzare in caso di trasferimento. In panchina intanto porterebbe Antonio Conte, stanco dei continui ko degli ‘Spurs’. Oltre a ciò starebbe pensando di riunire la coppia con Lukaku, arrivato al Chelsea la scorsa estate per 113 milioni di euro.

Il belga è anche nei pensieri dell’Inter, vista la sua voglia esplicita di tornare a Milano, ma le cose potrebbero cambiare. Al momento la punta non può lasciare i ‘Blues’, a causa delle restrizioni imposte dal governo britannico ad Abramovich. Se lo scenario dovesse subire delle modifiche in questo senso, allora Lukaku potrebbe approdare al PSG e l’Inter rinunciare definitivamente al grande ritorno.