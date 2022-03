Colpo di coda dell’Inter | Lo scambio che può battere Juve e Milan

Possibile colpo di coda dell’Inter nel prossimo calciomercato estivo per un obiettivo comune di Juventus e Milan: Marotta pensa allo scambio

Sabato di vittorie per Juventus e Milan. Bianconeri e rossoneri hanno superato i rispettivi impegni con Sampdoria ed Empoli, allungando i loro punteggi in classifica. La sensazione è che questa stagione riservi ancora tante sorprese, con la lotta scudetto che presumibilmente resterà apertissima fino alla fine.

Inoltre più avanziamo con gli impegni sul campo, più ci avviciniamo alla sessione estiva di calciomercato. Le società, dal canto loro, sono già al lavoro per farsi trovare pronte, in particolare Maldini e Massara continuano a seguire da vicino Renato Sanches. Il ‘Diavolo’ ha individuato nel portoghese l’erede ideale di Franck Kessie e vuole provare a strapparlo al Lille. La ‘Vecchia Signora’, però, si è inserita concretamente nella corsa, sfidando la rivale. Manca un profilo con queste caratteristiche nello scacchiere di Allegri, il quale gradirebbe non poco il rinforzo in questione. Ma l’Inter vorrebbe tentare un colpo di coda.

Calciomercato Juventus e Milan, l’Inter ci prova per Renato Sanches: offerta di scambio

I nerazzurri studiano il modo di potenziare la mediana e potrebbero effettuare una mossa ‘disperata’ per l’ex Bayern Monaco. L’AD Marotta starebbe pensando di proporre al club francese il cartellino di Agoume (ora in prestito al Brest e con una valutazione intorno ai 10 milioni) più una sostaziosa parte cash. Il prezzo di Renato Sanches si attesta intorno ai 30 milioni di euro. Juventus e Milan dovranno fare molta attenzione se non vorranno farsi sfuggire l’obiettivo.