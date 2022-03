Calciomercato Juventus, rinnovo in standby: spunta il Napoli

La Juventus vola a 56 punti e prepara la sfida con il Villareal. Intanto, tiene ancora banco il rinnovo di Dybala. Si aggiunge un’altra pretendente in Serie A

La Juventus ha trionfato sul campo della Sampdoria, vincendo con un netto 3-1. Una vittoria targata Morata e Szczesny, autori rispettivamente di una doppietta e di una parata su rigore. Ancora out Dybala, fuori per riposo precauzionale in vista del Villareal. L’argentino non ha ancora discusso il suo rinnovo contrattuale, alimentando l’interesse di alcuni club in Serie A.

I continui rinvii dell’incontro tra Dybala, l’agente Antun e la Juventus, fanno crescere i dubbi sulla permanenza della Joya alla corte di Max Allegri. Dopo 7 stagioni e 112 gol, le strade del numero 10 e della Vecchia Signora potrebbero separarsi.

Come raccontato da Calciomercatoweb.it, i nodi da sciogliere non sono soltanto economici, ma anche tecnici. Dybala infatti, è stato spesso fermo ai box a causa di problemi fisici. Pertanto, l’obiettivo di Cherubini e Arrivabene, sarebbe quello di inserire dei bonus legati al rendimento ed al raggiungimento degli obiettivi di squadra. L’accordo appare sempre più complicato, tanto da favorire l’inserimento di altre pretendenti in Serie A.

Calciomercato, non solo Inter e Juventus: ipotesi Napoli per Dybala

Paulo Dybala potrebbe rimanere senza squadra a partire da giugno. Uno scenario improbabile un paio di anni fa, ma che sta prendendo piede in questa stagione. Considerando che l’intesa con la Juventus stenta ad arrivare, e che l’Inter ha gli stessi dubbi dei bianconeri, il Napoli potrebbe provare ad ingaggiare l’asso argentino. Il club partenopeo, saluterà Insigne e probabilmente anche Mertens a partire da giugno.

Dybala sarebbe il sostituto perfetto dei due fantasisti azzurri, ma l’ostacolo ingaggio appare insormontabile. Al di là dei dubbi legati al rendimento, gli 8 milioni richiesti da Antun alla Juventus, rappresentano uno sforzo enorme per il Napoli. Trattativa difficilissima, ma i partenopei restano alla finestra.