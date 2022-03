Serie A, Morata trascina la Juventus: finisce 3-1 a Marassi

La Juventus rincorre il sogno quasi impossibile dello scudetto. L’undici di Allegri è ospite della Sampdoria, per il 29° turno di Serie A

La Juventus affronta la Sampdoria per la 29a giornata di Serie A. Una trasferta fondamentale per continuare a consolidare il quarto posto, allungando la striscia di 14 risultati utili consecutivi.

Massimiliano Allegri tiene in panchina Vlahovic e punta su Kean e Morata. Dopo 23 minuti arriva il primo gol dei bianconeri: Cuadrado prova il cross e provoca l’autorete di Yoshida. Passano 600 secondi e Kean viene abbattuto in area da Colley. Morata trasforma il rigore e manda la Juventus in vantaggio 2-0 all’intervallo. Nella ripresa, spazio a Giovinco, altro ex della gara assieme a Quagliarella. Al 73′ Szczesny si esalta su Candreva: l’ex Lazio si presenta sul dischetto – fallo di mano di Rabiot – ma viene ipnotizzato dal portierone bianconero.

Il polacco non può nulla all’84’: Sabiri batte una punizione dal limite, una ribattuta della barriera lo spiazza e permette a Marassi di caricare la squadra per il finale. La Juventus però, non si abbatte e sigla il 3-1 con Alvaro Morata. Allegri vola a 56 punti.

Serie A, Sampdoria-Juventus: tabellino e classifica aggiornata

Sampdoria-Juventus 1-3 23′ Autogol Yoshida (S), 34′ e 88′ Morata (J) , 84′ Sabiri (S)

Classifica Serie A: Milan 60; Inter 58; Napoli 57; Juventus 56; Roma e Atalanta 47; Lazio 46; Fiorentina 43; Verona 41; Sassuolo 40; Torino 34; Bologna 33; Empoli 32; Udinese e Spezia 29; Sampdoria 26; Cagliari 25; Venezia 22; Genoa 18; Salernitana 16