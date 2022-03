Allarme Milan, il PSG ci prova davvero: 70 milioni di euro

Il PSG torna a far tremare i rossoneri, pronta una clamorosa offerta per il prossimo calciomercato estivo: i dettagli

La partita con l’Empoli è ormai alle spalle ed il Milan di Stefano Pioli è già proiettato alla prossima gara di Serie A in casa del Cagliari. Vincere per continuare ad alimentare il sogno scudetto, a nove giornate al termine del campionato. I rossoneri non si fermano qui e lavorano sotto traccia alle prossime operazioni di calciomercato che, in estate, muteranno lo scacchiere tattico a disposizione dell’allenatore emiliano.

Nonostante Romagnoli e Kessie restino in scadenza e che verosimilmente lasceranno a zero Milanello, le maggiori preoccupazioni per il ‘Diavolo’ si concentrano in attacco. Il futuro di Ibrahimovic è ancora tutto da scrivere mentre Giroud dovrebbe rimanere in rossonero, visto le eccellenti prestazioni sfoderate nelle ultime giornate di campionato.

Milan-Leao, il PSG fa tremare i rossoneri

Ecco quindi che nonostante si lavori da mesi al rinnovo che dovrebbe comunque arrivare grazie alla sinergia con Jorge Mendes, il destino di Rafael Leao torna in bilico. Il talento portoghese è finito nel mirino del PSG che perderà Mbappè in estate, destinato al Real Madrid. Lo riferisce ‘Mundo Deportivo’ secondo cui i parigini si sarebbero accodati al Barcellona per l’acquisto dell’ex Lille, per il quale sarebbe pronta una super offerta da 70 milioni di euro più bonus.

Una cifra shock che può far davvero vacillare il Milan che, ormai da tempo, ha deciso di puntare forte sul giocatore lusitano: oltre al rinnovo, con Mendes si parla anche del possibile approdo di Renato Sanchez in rossonero.

Leao, in questa stagione, ha già segnato 11 reti e firmato 6 assist vincenti in 31 presenze tra campionato e coppe.