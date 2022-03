Milan, individuato il sostituto di Kessie: affare a costo zero

Con l’ormai certa partenza di Kessie, probabilmente destinazione Barcellona, il Milan ha già individuato il suo sostituto. Anche in questo caso si tratta di un giocatore in scadenza

Il futuro di Kessie è lontano da Milanello. L’ivoriano, a ormai qualche mese dalla scadenza del suo contratto, abbandonerà i rossoneri in estate, salvo sorprese dell’ultimo momento. La destinazione più probabile sembra il Barcellona, che pare abbia già un accordo economico con il centrocampista.

Maldini e Massara si stanno muovendo da qualche mese per portare a Pioli un valido sostituto in vista della prossima stagione. Di certo il primo nome sulla lista è sempre quello di Renato Sanches, centrocampista classe ’97 del Lille. Stando però a quanto riporta ‘todofichajes.com’ ci sarebbe un altro nome molto interessante in ottica Milan, il cui profilo a parametro zero intriga non solo i rossoneri, ma anche altri top club europei. Per il portale spagnolo la trattativa tra la società di Elliott e il calciatore è in stato avanzato.

Kamara-Milan, l’affare è possibile

Il giocatore in questione è Kamara, duttile centrocampista, in grado anche di giocare come difensore centrale, attualmente in forza all’Olimpique Marsiglia. Classe ’99 e dotato di grande fisicità, Kamara si è imposto in Ligue 1 durante questa stagione, attirando l’attenzione di molte società. Il francese, inoltre, decidendo di non rinnovare il suo contratto permetterebbe alla sua futura squadra un interessantissimo affare anche a livello economico.

Kamara riterrebbe il Milan un passo in avanti per la sua carriera e sarebbe ben disposto al trasferimento in Italia, ma su di lui la concorrenza è agguerrita. Su tutte c’è l’Atletico Madrid di Simeone che secondo ‘FootMercato’ avrebbe già un accordo verbale con il calciatore. Sullo sfondo c’è anche la Roma di Mourinho, fortemente interessata a rinforzare la sua linea mediana per la prossima stagione, data anche la probabile cessione di Veretout.

Quel che è certo è che Kamara non rimarrà a Marsiglia anche nella prossima stagione. I prossimi mesi saranno decisivi per la sua scelta. Maldini e Massara attendono le sue mosse, con la speranza che il francese decida alla fine di vestire i colori rossoneri.

