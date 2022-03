Juventus, rivoluzione in attacco: colpo da 40 milioni di euro

La Juventus continua a pensare a nuovi colpi in attacco: in caso di addio di Dybala, ecco la rivoluzione in attacco

Nuove idee per rinforzare il reparto offensivo della Juventus. Così il club bianconero potrebbe pensare a nuove idee per l’attacco, soprattutto in caso di addio di Paulo Dybala.

Come svelato dal tabloid “The Guardian” il futuro di Rashford resta in bilico dopo che si è imposto con la maglia del Manchester United. In questa stagione ha collezionato 18 presenze in Premier con quattro gol e due assist vincenti. Il suo contratto è in scadenza nel giugno 2023 e così potrebbe esserci l’addio in estate visto anche l’ultimo periodo non troppo esaltante.

La Juventus sarebbe sul punto di rinforzare ulteriormente il reparto offensivo di Massimiliano Allegri: così il club bianconero potrebbe pensare all’attaccante inglese per una cifra vicina ai 40-45 milioni.

Juventus, Rashford suggestione per l’attacco di Allegri

Così a Torino potrebbe arrivare la rivoluzione in estate. In caso di addio di Dybala a parametro zero e con Kean sempre più vicino alla partenza dopo il possibile riscatto, in attacco Allegri avrebbe bisogno di ulteriori rinforzi per essere sempre più competitivo. Inoltre, va monitorata la situazione intorno ad Alvaro Morata con l’attaccante spagnolo, che è stato vicino all’addio a gennaio con l’arrivo di Vlahovic. Successivamente l’allenatore livornese ha elogiato lo stesso centravanti spagnolo schierandolo in attacco al fianco del forte attaccante serbo.