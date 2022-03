L’ex può tornare, proposta alla Juventus: la decisione di Cherubini

Un ritorno a sorpresa in quel di Torino, c’è la proposta del top club: la Juventus ha già preso una decisione

La sfida in casa della Sampdoria sullo sfondo, con la volontà di Allegri di dare continuità ai recenti buoni risultati e blindare il quarto posto. La Juventus, dopo uno stentato inizio di stagione, è tornata quindi a correre con il cammino in Champions League che si deciderà settimana prossima contro il Villarreal. Dal calcio giocato al calciomercato, per la ‘Vecchia Signora’ è tempo di valutare le prossime opzioni che la sessione estiva offrirà alla società torinese.

Dopo aver portato in bianconero Vlahovic e Zakaria lo scorso gennaio, Allegri attende altri colpi di primissimo livello per confermarsi al vertice e sfidare Inter, Milan e Napoli l’anno prossimo. Dalla difesa che potrebbe vedere l’arrivo di un nuovo centrale che dia supporto a Chiellini e Bonucci, fino a centrocampo e attacco che vedranno con ogni probabilità una piccola rivoluzione.

Juventus, ritorno in porta: c’è il no

È tuttavia tra i pali che la ‘Vecchia Signora’ può accogliere un nuovo rinforzo che faccia da spalla a Szczesny, visto che Perin resta in scadenza a fine stagione ed al momento l’ipotesi rinnovo appare poco probabile. In tal senso, uno dei nomi ventilati nelle ultime settimane è quello del brasiliano Neto, in scadenza tra poco più di un anno con il Barcellona.

La società di Laporta sarebbe pronta ad offrire a zero il cartellino del portiere 32enne e liberarsi del pesante ingaggio percepito in blaugrana. La Juventus, però, sembrerebbe predisposta a dire di no: il ds Cherubini, infatti, non accetterebbe di buon grado il ricco ingaggio che Neto guadagna attualmente in Catalogna.

L’ex Juventus e Fiorentina percepisce circa 4 milioni netti a stagione: il suo ritorno in Serie A e a Torino, dunque, appare una pista non percorribile nei prossimi mesi.