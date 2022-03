Dybala ‘finanzia’ il colpo a centrocampo: accordo e affare in Serie A

Dybala si avvicina sempre più all’addio alla Juventus, che ha rinviato alla sosta l’incontro con l’agente per discutere del rinnovo del contratto in scadenza a giugno

Ad oggi è più fuori che dentro alla Juventus. La quale, come noto, ha rinviato alla prossima sosta per le Nazionali l’incontro con l’agente Jorge Antun. Un segnale non in direzione rinnovo, ecco perché questo incontro potrebbe davvero porre fine all’avventura in bianconero di Paulo Dybala. Ricordiamo che la società presieduta da Andrea Agnelli intende mettere sul tavolo una proposta inferiore rispetto a quella dello scorso autunno – poco meno di 10 milioni coi bonus – che aveva portato le parti dritti a un accordo, riducendo da cinque a tre anni la durata dell’eventuale nuovo contratto.

Per i maligni la strategia de ‘La Vecchia Signora’ è arrivare alla rottura totale col numero dieci di Rosario, interpretando però non la parte del cattivo. Quella, in caso di rifiuto, se la prenderebbe tutta Dybala, specie se poi nei prossimi mesi dovesse accordarsi con l’Inter del suo grande estimatore Marotta. Il classe ’93, va detto, preferirebbe l’estero, con la Spagna e il Barcellona in cima alle sue preferenze. Staremo a vedere, certo è che la cifra stanziata per il suo rinnovo verrebbe dirottata a centrocampo.

Nei piani juventini figurano due grandi rinforzi per la mediana, l’assoluto punto debole della squadra: un regista, col nome di Jorginho (in scadenza nel 2023 col Chelsea) tornato a circolare con prepotenza, e una mezz’ala sia tecnica che fisica. A tal proposito si continua a parlare di Renato Sanches, priorità del Milan per il post Kessie, così come di Paul Pogba. Il francese in scadenza col Manchester United è forse il ‘sogno’ di Allegri, anche se al tecnico livornese non dispiacerebbe nemmeno Sergej Milinkovic-Savic, la cui avventura alla Lazio è ormai giunta alle battute finali. Il serbo costerebbe di meno lato ingaggio: potrebbe essere trovato subito un accordo sulla base di un contratto quinquennale da 6 milioni netti a stagione.

Calciomercato, Lotito può venire incontro a Milinkovic-Savic e alla Juventus

Meno semplice da trovare, invece, un’intesa con Lotito il quale valuta il 27enne sui 65-70 milioni di euro. Tra il presidente e Milinkovic-Savic c’è un eccellente rapporto, per cui la richiesta per il cartellino potrebbe anche calare di alcuni milioni per permettere al numero 21, che ha un contratto coi biancocelesti fino a giugno 2024, di approdare alla Juve.