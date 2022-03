Juventus, colpaccio da Barcellona e ingaggio raddoppiato: cifre e dettagli

Juventus alla finestra: il gioiello può dire addio al Barcellona con una ricca offerta per il prossimo giugno



La trasferta di Marassi contro la Sampdoria per mantenere la scia dei club di vertice e consolidare la quarta posizione. I piani della Juventus di Massimiliano Allegri sono chiari: battere i blucerchiati e poi rivolgere tutte le attenzioni al delicato match di Champions League contro il Villarreal. Dal calcio giocato al calciomercato, i bianconeri sono già vigili in vista del prossimo giugno. Una sessione, quella estiva, che può portare cambiamenti importanti alla rosa allenata da Massimiliano Allegri.

Il tecnico livornese, dopo essere stato accontentato lo scorso gennaio con gli arrivi di Zakaria e Vlahovic, si aspetta ancora molto dalla dirigenza torinese. Da una mini rivoluzione in attacco, con Dybala e Morata più che in bilico, fino a quello che potrebbe essere un nuovo colpo in difesa. Con de Ligt accostato più volte alle possibili cessioni, la priorità sarà la firma di un nuovo centrale difensivo da affiancare a Rugani, Bonucci e Chiellini, soprattutto nel caso in cui l’ex Ajax lasci la Serie A.

Addio Barcellona, c’è l’offerta: Juventus avvisata

Secondo quanto riferito dal sito spagnolo ‘Todofichajes.com‘, il Barcellona sembrerebbe più vicino a perdere Ronald Araujo. Il talentuoso difensore uruguagio, in scadenza il 30 giugno 2023 con la società di Laporta, chiede ben 5 milioni a stagione per rinnovare il contratto. Il Barcellona è attualmente fermo a 3 e potrebbe raggiungere la cifra richiesta dall’entourage del calciatore, con scadenza nel 2027, solo con un accordo ‘progressivo’, che crescerebbe fino a raggiungere i 5 milioni ma solo negli anni a venire.

Ecco quindi che, oltre alla Juventus interessata ormai da tempo al forte difensore, vi sarebbe anche il PSG. Il club di Al-Khelaifi, voglioso di riscattarsi il prossimo anno dopo l’amara eliminazione dalla Champions League, avrebbe già pronta una ricca proposta ad Araujo: contratto quinquennale di quasi 6 milioni di euro netti a stagione.

Situazione dunque in divenire, con il PSG che si muove a grandi passi verso l’assalto ad Araujo: la Juventus è avvisata, il rischio di veder sfumare l’arrivo dell’uruguagio a Torino è adesso più concreto.